Le gouvernement du Bénin avait initié des manifestations culturelles pour égayer les populations en cette période des fêtes de fin d’année. Ces manifestations viennent d’être annulées par le Comité interministériel de gestion de la crise sanitaire à travers un communiqué conjoint signé du ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin et du ministre du tourisme, de la culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola. Ce communiqué a été rendu public ce mardi 28 décembre 2021. La raison évoquée par ces deux ministres est «la hausse rapide des cas de contamination de Covid-19 observée depuis quelques jours».

Les manifestations culturelles prévues par le gouvernement pour égayer la population béninoise en cette période des fêtes de fin d’année sont annulées, ceci «en raison de la hausse rapide des cas de contamination de Covid-19 observée depuis quelques jours » a indiqué le communiqué conjoint en date de ce mardi 28 décembre 2021 et signé du ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin et du ministre du tourisme, de la culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola. Cette hausse des cas de contamination de Covid-19, précise le communiqué conjoint, a poussé «le gouvernement à travers le Comité Interministériel de gestion de la crise sanitaire» à décider «de l’annulation de toutes les manifestations culturelles qu’il a prévues au profit des populations dans le cadre des fêtes de fin d’année».

C’est pour cela que «la population est invitée à tenir compte dans son quotidien de ce que la pandémie de la Covid-19 n’est pas terminée» et qu’«il est plus que jamais nécessaire de respecter et faire respecter les mesures barrières». Le gouvernement exhorte donc les populations «à une prise de conscience individuelle et collective puis rappelle que la vaccination reste l’unique moyen pour se protéger durablement et protéger les autres contre la Covid-19». «A cet effet, les vaccins sont disponibles, de même que les équipes dédiées, dans tous les centres de vaccination» a insisté ce communiqué conjoint.