La pandémie relative au coronavirus continue de faire objet d’une attention particulière de la part des autorités sénégalaises. En effet, selon un point qui a été réalisé ce jeudi 30 décembre, le nombre de nouveaux cas lié à ce virus a connu une augmentation. Près de 200 cas ont été déclarés après 1606 tests réalisés. On retient de cet effectif qu’il y a 01 cas contacts, 02 cas importés et 195 cas tous issus de la transmission communautaire a notamment détaillé le Ministère de la Santé et de l’Action sociale dans le point qu’il a effectué ce jeudi.

Ces nouveaux chiffres interviennent dans un contexte où une baisse avait tout de même été enregistrée au cours des précédentes semaines. Selon un point qui a été fait par le Ministère de la Santé et de l’Action sociale samedi 28 août, 85 ont été enregistrés après les 2663 nouveaux tests au coronavirus. Il s’agissait de 10 cas contact et de 75 cas issus de la transmission communautaire.

Des doses de vaccins détruites

La montée du nombre de ces nouveaux cas intervient également dans un contexte où plusieurs doses du vaccin mis sur pied contre la pandémie ont été détruites. Selon les éclairages du Dr Ousseynou Badiane, coordonnateur du programme national de vaccination, plus de 12 000 doses du vaccin d’Astrazeneca sont périmées à la fin du mois de septembre.