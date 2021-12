Devenu consultant sur des questions de santé après avoir quitté l’administration de Microsoft, le quatrième homme le plus du monde, Bill Gates, a estimé que 2021 n’a pas apporté autant d’améliorations à la pandémie qu’il l’avait prédit. Avec plus de décès dus à la pandémie en 2021 qu’en 2020, le variant Delta et les défis de la vaccination, les progrès ont été décevants, a indiqué le milliardaire dans un article de revue d’un an sur son blog mardi.

« En raison du variant Delta et des défis liés à la vaccination, nous ne sommes pas aussi près de la fin de la pandémie que je l’avais espéré. Je n’avais pas prévu qu’un variant aussi hautement transmissible surgirait, et j’ai sous-estimé à quel point il serait difficile de convaincre les gens de se faire vacciner et de continuer à utiliser des masques », a déclaré le cofondateur de Microsoft Corp. Toutefois, philanthrope pense que « la fin ne va pas tarder ».

« Ce serait fou de faire une autre prédiction »

« Ce serait fou de faire une autre prédiction, mais je pense que la phase aiguë de la pandémie prendra fin en 2022 », a écrit Bill Gates sur son blog. Sa prédiction intervient alors que le monde fait face à un nouveau variant : Omicron. « Il ne fait aucun doute que le variant Omicron est préoccupant », a déclaré Gates. « Mais voici ce que nous savons : le monde est mieux préparé à s’attaquer à des variants potentiellement dangereux qu’à tout autre moment de la pandémie jusqu’à présent », a-t-il indiqué.

Encore des épidémies occasionnelles

Gates a estimé que même se le Covid-19 est actuellement environ 10 fois plus mortel que la grippe, les vaccins et les antiviraux pourraient le réduire de 50 %. « Les communautés verront encore des épidémies occasionnelles, mais de nouveaux médicaments seront disponibles qui pourraient prendre en charge la plupart des cas et les hôpitaux seront en mesure de gérer le reste. » Le multimilliardaire a également évoqué la désinformation et le rôle qu’elle a joué pour décourager le vaccin. Il s’est dit préoccupé par « la capacité des gouvernements à faire de grandes choses » et a appelé à réglementer l’utilisation des médias sociaux.