C’est une nouvelle préoccupante qui vient de frapper l’Afrique du Sud. En effet, le président Cyril Ramaphosa a été testé positif au nouveau coronavirus (covid-19). L’information donnée dans un communiqué, hier dimanche 12 décembre 2021 soir, par la présidence sud-africaine précise que le chef de l’Etat « reçoit un traitement pour des symptômes légers du Covid-19 après avoir été testé positif au virus aujourd’hui ».

On ne sait pas s’il a été contaminé par le nouveau variant Omicron

Le communiqué a également souligné que les dispositions ont été prises depuis le test positif du président. Ainsi, ce dernier est en isolement dans la capitale sud-africaine, le Cap. Et puisque Cyril Ramaphosa ne sera pas en mesure de bien assurer ses responsabilités, celles-ci ont été « déléguées au vice-président David Mabuza pour la semaine à venir », selon le communiqué. Cependant, peu de détails ont fuité sur la manière dont le chef de l’Etat a contracté le virus. En effet, on ne sait pas si Cyril Ramaphosa a été contaminé par le nouveau variant Omicron, détecté sur le sol sud-africain. Le communiqué de la présidence a par ailleurs précisé que « le président a commencé à se sentir mal après avoir quitté plus tôt dans la journée la cérémonie officielle au Cap en hommage » au défunt président Frederik De Klerk, qui a réuni près de 200 personnes, dans le « respect des règles sanitaires ».

Il faut souligner que Cyril Ramaphosa est vacciné contre le nouveau coronavirus. Actuellement son état de santé est sous la surveillance des services de santé militaires. Rappelons que le chef de l’Etat sud-africain avait été testé négatif à la maladie, le 08 décembre 2021, après son retour d’une visite officielle dans quatre pays d’Afrique de l’ouest.