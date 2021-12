L’immunologue américain Anthony Fauci s’est récemment exprimé sur la nécessité pour les américains de se vacciner, surtout après l’apparition du nouveau variant du coronavirus (covid-19). Dans une interview accordée au média américain CNN, dans la soirée d’hier mercredi 1er décembre 2021, le directeur de l’institut national des allergies et maladies infectieuses a indiqué que les Américains pourraient être amenés à recevoir une dose de rappel de vaccin contre le coronavirus chaque année.

« Il se peut que nous obtenions une durabilité de l’immunité »

Cela, dans le but de se protéger contre la maladie. Au cours de son intervention, il a cependant indiqué qu’il était trop tôt pour assurer qu’un rappel sera nécessaire. Mais cela pourrait être le cas si de nouveaux variants du coronavirus émergent. « Il se peut que nous obtenions une durabilité de l’immunité. Ou peut-être pas, et si ce n’est pas le cas, nous devrons y faire face en fonction de l’évolution de l’épidémie et de la pandémie mondiale » a-t-il fait savoir. Notons que l’immunité n’est pas la même quand il s’agit des vaccins pour certaines maladies. En effet, les vaccins contre la grippe sont recommandés pour chaque année, afin de lutter contre la souche du virus qui évolue vite. Par contre, les vaccins contre la rougeole permettent d’être immunisé contre la maladie durant toute une vie.

Concernant le covid-19, l’efficacité à long terme des vaccins est encore à étudier. Anthony Fauci a en outre fait savoir que les personnes vaccinées pourront voyager normalement pendant les vacances. « Nous avons juste un problème qui est identifiable maintenant, et comme je l’ai dit, et je le répète, si vous avez une situation vaccinée, votre famille est vaccinée, profitez des vacances, à l’intérieur avec votre famille dans un cadre familial » a-t-il ajouté.