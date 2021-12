Il y a presque deux ans en Chine, les premiers cas d’une nouvelle maladie ont été détectés. A cette époque, personne auparavant n’avait développé les symptômes détectés chez les patients dans cette ville de Chine. Avec les déplacements des voyageurs, la maladie s’est rapidement exportée dans plusieurs pays du monde et depuis on parle de la pandémie du nouveau coronavirus.

Depuis le début de la pandémie, plusieurs personnes ont malheureusement perdu la vie. Plus de 5 millions de personnes sont morts après avoir été infecté par la Covid-19 selon des récentes statistiques. Pendant qu’il était Président Trump a contracté le coronavirus et a été guéri par un traitement expérimental. Mais il semblerait que le commun des mortels n’avait pas toutes les informations sur l’infection du désormais ex-Président américain Donald Trump. Selon the Guardian, il semblerait bien que Donald Trump à l’époque président des USA a contracté le Coronavirus qu’on ne le pense. Le média se base sur des affirmations du chef de cabinet de la Maison-Blanche Mark Meadows dans son nouveau livre The Chief’s Chief.

Dans le livre qui devrait sortir bientôt Mark Meadows affirme que l’ancien Président a été testé positif 3 jours avant son débat avec son challenger, l’actuel Président des USA Joe Biden soit le 26 Septembre 2020. Une nouvelle qui a fait l’effet d’une bombe puisque une cérémonie venait de se tenir après la nomination d’Amy Coney Barrett à la Cour suprême. L’ancien responsable américain confie que le médecin de la Maison-Blanche à l’époque qui lui aurait dit « Empêchez le président de partir, il vient juste d’être testé positif au Covid-19. ». Informé Trump qui était « légèrement fatigué » et qui soupçonnait un « léger rhume » aurait rétorqué « Vous vous moquez de moi ? ». Plus tard, un autre test s’est révélé être négatif. Une nouvelle qui a rassuré Trump qui a jugé qu’il pouvait poursuivre son programme. Le jour du débat, Trump semblait aller mieux mais Mark Meadows confie qu’il « bougeait plus lentement que d’habitude, comme s’il portait une charge invisible »