C’est un fait surprenant qui s’est déroulé en Nouvelle-Zélande. En effet, un homme a reçu une dizaine de doses de vaccins dans la même journée, en faveur de certains antivaccins. L’information a été donnée par les autorités néo-zélandaises, qui ont indiqué qu’une enquête a été ouverte. Par ailleurs, elles n’ont pas manqué de souligner que cette attitude est « incroyablement égoïste ».

Pas un sérieux risque pour la santé

Selon les autorités néo-zélandaises, l’homme en question est allé dans plusieurs centres de vaccination pour se faire injecter les doses. Il se faisait payer par des personnes contre la vaccination dans le but de bénéficier d’un pass sanitaire. Il faut dire que le fait de recevoir autant de doses ne présente pas un sérieux risque pour la santé, comme l’affirme le docteur Helen Petousis-Harris. D’après elle, les quelques maux que l’individu pourraient ressentir sont notamment des maux de tête et une forte fièvre. Cependant, à côté, subsistent des personnes qui ne sont toujours pas vaccinées et qui continuent de propager le coronavirus. La situation est préoccupante selon Astrid Koornneef, coordinatrice de la campagne de vaccination en Nouvelle-Zélande.

« Nous sommes très préoccupés par cette situation et travaillons avec les agences appropriées. Avoir un statut vaccinal qui fait défaut vous place non seulement vous en danger, mais vos amis, votre famille et votre communauté, ainsi que l’équipe de soignants qui prend soin de vous aujourd’hui et à l’avenir » a-t-elle déclaré.