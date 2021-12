Le crédit bancaire dans le cadre d’un prêt immobilier

Réaliser un projet dans le domaine immobilier nécessite dans la plupart des cas des ressources importantes qui ne sont pas toujours disponibles au moment voulu. Pour arriver à les mettre en exécution, il arrive parfois que celui qui veut réaliser son projet sollicite auprès d’une institution financière une aide qui lui permet d’aboutir au résultat escompté dans les meilleurs délais. C’est là qu’intervient le crédit bancaire qui est un prêt octroyé au client d’une banque. Les banques sont des établissements financiers qui reçoivent des fonds de leurs clients via des opérations financières ou des opérations de crédit. Selon un délai bien défini par la banque, ce dernier est tenu de rembourser le crédit sollicité avec des intérêts. Comme vous pouvez l’imaginer, le crédit bancaire ne s’octroie pas sans que la banque ne prenne quelques dispositions pour s’assurer de pouvoir récupérer les fonds prêtés.

Qu’est-ce que l’apport personnel ?

Le crédit bancaire est la solution la plus utilisée pour les investisseurs et les créateurs d’entreprise à qui il est souvent demandé un apport personnel. On comprend par apport personnel le budget déjà à la disposition du prêteur qui sera injecté dans le projet au démarrage. En règle générale, l’apport personnel est évalué à 10 % de la valeur du bien. Ce budget prend généralement en compte les frais d’agence, les frais de notaire ou encore les frais de dossier, etc. Il n’est pas donné à tout le monde de pouvoir mobiliser un tel montant surtout pour les biens immobiliers dont la valeur est estimée en dizaine ou plutôt en centaine de milliers d’euros. Même si cela ne paraît pas évident, solliciter un prêt immobilier sans apport personnel est bien possible.

Comment faire un prêt sans apport personnel ?

En fonction de critères comme le taux d’endettement, la stabilité de la situation, l’âge, la tenue des comptes, le reste à vivre, les banques choisissent d’octroyer des prêts sans apport personnel. En effet, certaines banques régionales ou nationales font le choix de financer l’intégralité d’une opération, c’est-à-dire offrir un prêt de 110 % du prix d’achat d’un bien immobilier pour le client qui le sollicite. Cela, après avoir analysé le profil du client qu’elle a en face d’elle. Ainsi, les clients jeunes ont plus de chances d’obtenir un prêt sans apport personnel, car les banques comprennent qu’avec une entrée récente dans la vie active, il leur est difficile de mobiliser les 10 % requis. Cependant, dans certains cas rares, il peut arriver qu’une personne plus âgée bénéficie d’un prêt sans apport personnel. C’est le cas lorsque le prêteur a une situation financière rassurante, une situation professionnelle stable ou s’il maîtrise son taux d’endettement, la banque peut être aussi amenée à lui octroyer un prêt pour la réalisation de son projet.