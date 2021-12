8 présumés cybercriminels ont été déposés à la prison civile de Missérété ce mercredi 15 décembre 2021 après leur présentation au Procureur Spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Il leur est reproché arnaque aux faux sentiments, extorsion par le sexe et des prêts c’est-à -dire des crédits en ligne.

Selon Frissons Radio,11 présumés cybercriminels ont été présentés au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) dans la matinée de ce mercredi 15 décembre 2021. Après les auditions de ces onze (11) personnes par le procureur spécial de la CRIET, trois (03) personnes parmi les onze (11) interpellées ont été relaxées et sont reparties libres chez elles. Les huit (08) autres présumés cybercriminels quant à eux ont été placés en détention provisoire et ont été déposés à la prison civile de Missérété en attendant leur procès. Selon les faits, il leur est reproché arnaque aux faux sentiments, extorsion par le sexe et octroi de crédits en ligne.