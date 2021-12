Détenu depuis huit (08) mois pour «complot contre la sûreté de l’Etat et blanchiment de capitaux», le Professeur Joël Aïvo est désormais fixé sur son sort au petit matin du mardi 7 décembre 2021 à travers la décision rendue par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Après plus de deux heures d’horloge de suspension, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a rendu sa décision aux environs de 2 h 32 du matin de ce mardi 07 décembre 2021 le verdict concernant le professeur Joël Aïvo et de ses coaccusés. Le constitutionnaliste béninois, Joël Aïvo est condamné à 10 ans de prison ferme avec une amende de 45 millions francs CFA. La Cour a reconnu le Professeur Joël Aïvo coupable de blanchiment de capitaux et de complot contre la sûreté de l’Etat. Quant à ses coaccusés, Boni Saré Issiakou et Ibrahim Bachabi Moudjaïdou, la CRIET a prononcé contre chacun une peine d’emprisonnement ferme de 10 ans avec une amende de 5,7 millions de francs CFA. La seule bonne nouvelle du procès est le comptable du Professeur Joël Aïvo, Alain Gnonlonfoun qui a été purement et simplement acquitté par la CRIET. Il recouvre ainsi sa liberté.

Il faut signaler qu’avant le verdict de la Cour, le Procureur spécial près la CRIET a fait savoir que ses réquisitions s’articulent autour de deux faits notamment les faits de complot contre l’autorité et celui de blanchiment de capitaux. Sur les faits de complot contre l’autorité de l’Etat, le procureur spécial a déclaré que ces faits sont punis par l’article 93 du Code pénal. Pour lui, la simple acceptation morale est suffisante pour la commission de l’infraction de complot contre la sûreté de l’Etat. Il a soutenu qu’il y a l’élément intentionnel et matériel à la commission de l’infraction. A la fin de ces réquisitions, il a demandé à la Cour de reconnaître Joël Aïvo coupable des faits de complot contre l’autorité de l’Etat et blanchiment de capitaux. Il a requis contre le constitutionnaliste béninois et ses coaccusés 10 ans de réclusion criminelle et 50 millions d’amende.