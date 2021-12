Après le procès de Joël Aïvo le lundi 06 décembre 2021, la candidate du parti «Les Démocrates» recalée aux dernières élections présidentielles d’avril 2021, Reckya Madougou sera, ce vendredi 10 décembre 2021 à Porto-Novo, devant à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Ce sera dans le cadre de son procès pour «financement du terrorisme».

Le compte à rebours a commencé pour le procès de Reckya Madougou. Poursuivie pour «financement du terrorisme» et placée en détention depuis plus de huit mois environ, l’ancienne ministre de la justice Reckya Madougou sera fixée sur son sort ce vendredi 10 décembre 2021 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) à l’issue d’un procès qui s’annonce palpitant.

Reckya Madougou sera défendue par un collège d’une dizaine d’avocats au moins. Selon Frissons Radio, on aura la présence de l’ancien bâtonnier Robert Dossou, Maîtres Renaud Agbodjo, Nadine Dossou Sakponou ,Théodore Zinflou, Victorien Fadé et le Français Antoine Vey qui sera certainement de la partie. Il faut rappeler que Reckya Madougou a été arrêtée le mercredi 03 mars 2021 à Porto-Novo alors qu’elle avait participé à une conférence publique dans la capitale politique du Bénin avec d’autres membres de l’opposition. Parmi eux, des candidats aux élections présidentielles d’avril 2021 dont les dossiers ont aussi été rejetés.