L’international portugais Cristiano Ronaldo continue de surprendre sur le terrain. En effet, CR7 a ébloui ses fans en sauvant la peau à son club, Manchester United. Lors du match opposant ce dernier à Arsenal à Old Trafford, au cours de la 14e journée de Premier League, la star du ballon rond a marqué un doublé. La rencontre s’est soldée par un score de 3 buts à 2 en faveur des Red Devils.

Il a marqué le 3e but à la 70e minute

Du retour des vestiaires, le joueur portugais avait d’abord marqué son premier but, après un centre réalisé par l’attaquant anglais Marcus Rashford, à la 52e minute de jeu. CR7 a par la suite marqué le troisième but de Manchester United, grâce à un penalty obtenu par le milieu de terrain brésilien Fred, à la 70e minute. Notons qu’avec cette performance, Cristiano Ronaldo a ainsi réalisé ses 800e et 801e buts de sa carrière de footballeur. Aussi, a-t-il inscrit son sixième but en onze matches de Premier League. Rappelons que malgré ses 36 ans d’âge, le quintuple ballon d’or illumine sur le terrain.

Meilleur joueur du mois de septembre 2021

Ce n’est, en outre, pas la première fois que Cristiano Ronaldo réalise de grandes prouesses sur le terrain. Quelques semaines après son arrivée à Manchester United, il avait été élu meilleur joueur du mois de septembre 2021. Toujours au cours du mois de septembre, il avait battu un record après le match contre Young Boys. Il avait donc rejoint le club des joueurs ayant disputé, tout au long de leur carrière, plus de 100 matchs en Ligue des Champions. Il avait occupé la tête avec un total de 181 matchs.