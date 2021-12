L’international footballeur portugais Cristiano Ronaldo et sa famille sont en joie. En effet le quintuple ballon d’or et sa compagne Georgina Rodriguez attendent un garçon et une fille. La bonne nouvelle a été donnée par le joueur sur les réseaux sociaux. Pour ce faire, il a publié hier jeudi 16 décembre 2021, une vidéo de ses quatre enfants qui ont dévoilé le sexe de leurs petits frères.

Le couple avait déjà un enfant

Réunis tous les quatre à côté d’un sapin de noël, ils ont percé deux ballons dont l’un contenait des confettis bleus, pour le garçon et l’autre qui contenait des confettis roses. La vidéo a été visionnée plus de 17 millions de fois. Le club de CR7, Manchester United, a réagi à la nouvelle en félicitant son joueur sur Instagram. Notons que ce n’est pas la première fois qu’on entend parler des futurs enfants de Cristiano Ronaldo. Au cours du mois d’octobre 2021, le couple avait annoncé la grossesse de Georgina Rodriguez. En outre, le couple avait déjà un enfant avant les deux prochains. Il s’agit d’Alana Martina née en 2017. Par contre le joueur avait trois autres enfants avant de se mettre la top modèle argentine. Ceux-ci sont Cristiano Ronaldo Junior, né en 2010, Mateo et Eva nés en 2017.

Pour rappel, les envies de l’ancien joueur du Real Madrid d’avoir beaucoup d’enfants ne datent pas d’aujourd’hui. Lors d’un entretien accordé en 2017, au média France Football, il avait dit vouloir sept enfants.