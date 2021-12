La cryptomonnaie la plus connue du monde, le Bitcoin a drastiquement chuté lors de la séance de bourse de samedi. Le prix du Bitcoin a baissé de 17,23% à 47 060 $, selon les données fournies par le portail CoinDesk à 10h45 GMT. Il est tombé aussi bas que 41 967,5 $ au cours de la session, portant les pertes totales de la journée à 22%. Cette chute de la cryptomonnaie a déclenché la vente de près d’un milliard de dollars à travers les cryptomonnaies.

La vente massive des monnaies électroniques a également vu l’Ether, la pièce liée au réseau de blockchain ethereum, plonger de plus de 10%. La chute fait suite à une semaine volatile pour les marchés financiers. Les actions mondiales et les rendements des obligations américaines de référence ont chuté vendredi après que les données ont montré que la croissance de l’emploi aux États-Unis a ralenti en novembre et que le variant Omicron du coronavirus a maintenu les investisseurs à l’affût.

Témoignage devant les législateurs américains

La vente précède également les témoignages de dirigeants de huit grandes sociétés de cryptomonnaie, dont le directeur financier de Coinbase Global, Alesia Haas et le PDG de FTX Trading, Sam Bankman-Fried, devant le comité des services financiers de la Chambre des États-Unis le 8 décembre. L’audience marque la première fois que des acteurs majeurs des marchés de la cryptographie témoigneront devant les législateurs américains, alors que les décideurs politiques sont aux prises avec les implications des cryptomonnaies et la meilleure façon de les réguler.

Le bitcoin est une cryptomonnaie inventée en 2008 par une personne inconnue ou un groupe de personnes utilisant le nom Satoshi Nakamoto. Il s’agit d’une monnaie numérique décentralisée sans banque centrale ni administrateur unique qui peut être envoyée d’utilisateur à utilisateur sur le réseau bitcoin peer-to-peer sans intermédiaires.