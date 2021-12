Le chanteur nigérian Davido, de son vrai nom, David Adeleke a partagé quelques confidences sur son père Adededji Adeleke, via le réseau social Instagram. L’artiste de l’Afrobeat a fait savoir que jusqu’à l’âge de 13 ans, il ignorait que ce dernier était riche, car ils ont toujours vécu modestement en dépit de sa grande richesse estimée aujourd’hui à près d’un milliard de dollars.

Davido a raconté que lorsqu’il était un enfant, il n’était pas trop proche de son père. Ce dernier était tout le temps au travail. Il partait tôt le matin et revenait très tard la nuit. La vie que menait la famille était également une vie modeste. Son père malgré sa fortune conduisait une voiture Honda Accord tandis que sa mère avait une Toyota. Avec tout ceci, il était loin de se douter que sa famille notamment son père était riche.

Le chanteur affirme qu’il n’a su que son père était milliardaire que lorsqu’il a eu 13 ans. En ce moment, la famille a déménagé dans une nouvelle maison et il était émerveillé de voir quelle maison c’était. « Alors nous arrivons à la nouvelle maison. Je n’oublierai jamais et je suis comme oh vraiment », a révélé Davido. À en croire le chanteur, Adededji Adeleke est demeuré le même. « Même jusqu’à ce jour, il est toujours aussi humble avec la façon dont il dépense et vaque à ses affaires. La façon dont il gère son entreprise est toujours incroyable pour moi », a-t-il déclaré sur son Instagram.

Du père au fils

Avec la description que la star fait de son père, on peut s’imaginer d’où le chanteur tient son grand détachement par rapport à l’argent qu’il n’hésite pas à partager avec les moins nantis. En novembre alors que son anniversaire était pour le 21, le chanteur avait demandé via Instagram à ses amis de lui envoyer 1 million de nairas pour lui prouver leur loyauté. En réponse, il a reçu une cagnotte de 200 millions de nairas. Une somme qu’il n’a pas gardée pour lui. Davido a ajouté personnellement 50 millions de nairas à la somme et en a fait don aux orphelinats à travers son pays, le Nigéria. « Nous nous élevons en élevant les autres », a-t-il simplement déclaré pour expliquer son geste ; un geste qu’il envisage désormais renouvelé chaque année à l’occasion de son anniversaire. Ce sera une tradition annuelle à laquelle il a d’ailleurs convié tous ses amis.