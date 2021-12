Une meute d’hyènes sème la terreur au Kenya. En effet, ces animaux ont attaqué et tué deux personnes dans deux attaques distinctes. La situation a amené les autorités à mettre en garde, hier mardi 28 décembre 2021, les citoyens contre ces bêtes errantes, dans les localités de Thika, Juja et Witheitie. La première attaque a eu lieu tôt dans la matinée du lundi 27 décembre.

Près de 24 heures après, une autre dépouille a été découverte

La meute composée de près de 20 hyènes avait attaqué un homme de 29 ans dans la région de Kamuthi. La victime, rentrait du travail, dans une carrière, avec un ami quand il a été attaqué. Celui-ci a pu échapper aux hyènes et est toujours en vie. Près de 24 heures après, une autre dépouille a été découverte par les habitants, dans la région de Kangoki à l’ouest de Thika. Un habitant a signalé aux autorités locales avoir trouvé un corps dans une ferme. Les propos ont été confirmés par une équipe de policiers qui est venue sur les lieux. Ces derniers ont également trouvé sur les lieux des empreintes d’hyènes. Suite à ces attaques, la police a adressé un message aux habitants.

Des « attaques en nombre sont épouvantables et mortelles »

« Nous exhortons les habitants desdites zones à continuer de faire preuve de prudence et de se méfier des dangereux carnivores, dont les attaques en nombre sont épouvantables et mortelles. Des mesures pour traquer et éradiquer cette menace sont en cours » a-t-elle écrit. Rappelons que ce n’est pas la première fois que des animaux sauvages s’introduisent dans le cadre de vie des humains au Kenya. Le 17 décembre dernier, un léopard qui avait quitté le parc national de Tsavo, avait été retrouvé dans une maison au sud-est du pays. Des rangers étaient par la suite venus le récupérer vivant.