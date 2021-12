Deux politiciens ont récemment fait la une des journaux au Brésil, après s’être affrontés sur un ring de MMA. Les faits se sont déroulés dans la matinée du dimanche 13 décembre 2021. Il s’agit en effet de l’ancien conseiller municipal Erineu Alves Da Silva, âgé de 45 ans et du maire Simao Peixoto âgé de 39 ans.

Il estime ne pas être un « bagarreur de rue »

Les deux hommes s’affrontaient autour d’un projet de parc aquatique. Erineu Alves Da Silva reproche au maire de ne pas avoir protégé ce parc qui passe à Borba, une localité administrée par Simao Peixoto. A cause de cette affaire, les deux hommes se sont lancés des piques dans la presse locale ou même sur les réseaux sociaux. Selon les informations du média britannique The Guardian, l’ex-conseiller municipal a par la suite proposé au maire un affrontement sur un ring de MMA. La proposition a été acceptée par ce dernier qui a exigé que le combat se déroule dans les règles de l’art, puisqu’il estime ne pas être un « bagarreur de rue ». Le combat a eu lieu dans le gymnase d’une école locale et a été diffusé en direct sur le compte Facebook de Simao Peixoto. Après trois rounds, c’est finalement ce dernier qui a remporté le combat, à la surprise de nombreuses personnes.

Même la presse locale était surprise du verdict final. Selon le média Fato Amazônico : « Le maire a pris une telle raclée que sa mâchoire est tombée ». Si la décision finale du jury est controversée, le combat s’est terminé sur une bonne note puisque les deux politiciens se sont serrés la main et se sont faits une tape dans le dos. Pour l’heure, rien n’a été dit concernant le projet du parc aquatique.