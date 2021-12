Le monde syndical n’est pas resté indifférent au discours sur l’état de la nation que le Président Patrice Talon a prononcé ce mercredi 29 décembre 2021 à l’Assemblée nationale. Le Secrétaire Général de la Confédération des Syndicats Autonomes du Bénin (CSA-Bénin), Anselme Amoussou a réagi sur Radio Bénin sur le discours du président de la République du Bénin. Il a salué d’abord ce discours du Chef de l’Etat même s’il pense qu’il y a eu beaucoup de non–dits. Il aurait aimé entendre par exemple le président Patrice Talon sur la question de la revalorisation des salaires des travailleurs annoncée récemment par son gouvernement.

« C’est le discours d’un général qui reconnait les efforts que fait la troupe mais qu’il leur montre qu’il y a encore du chemin à affaire» a déclaré le Secrétaire Général de la Confédération des Syndicats Autonomes du Bénin (CSA-Bénin), Anselme Amoussou. Il a fait savoir que le président Patrice Talon est en train de remobiliser sa troupe «pour continuer de plus bel sur le chantier donc des victoires à engranger». Pour le Secrétaire Général de la CSA-Bénin, « le Chef de l’Etat reconnait également les deux défis majeurs qui se posent à nous aujourd’hui : Le défi de la sécurité avec le terrorisme qui frappe à nos portes aujourd’hui mais il n’oublie pas le second défi qui est le défi sanitaire avec la Covid». « Je suis un peu resté sur ma faim sur la question des défis parce que pour moi, je m’attendais à ce que ce qui a été annoncé abondamment par son gouvernement puisse être repris dans son discours à lui à savoir l’augmentation des salaires. Ce n’est pas revenu» a-t-il affirmé. Il croit «qu’il y a également le discours sur l’apaisement social, sur le dialogue politique et sur les efforts que nous devons faire pour que les choses se calment dans le pays ». « J’aurais bien aimé que le Chef de l’Etat en dit un mot» a insisté le Secrétaire Général de la CSA-Bénin, Anselme Amoussou.