La Justice sénégalaise s’est penchée ce mercredi 15 décembre sur le cas de la femme ayant violenté sa domestique et dont la vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux. La mise en cause qui a comparu au tribunal de Rufisque a écopé de trois mois de prison ferme pour coups et blessures volontaires. Elle est également condamnée à verser une somme de 50.000 F Cfa de dommages et intérêts à la victime.

3 mois avec sursis pour l’époux

Rappelons également que l’époux de la mise en cause a écopé d’une peine 3 mois de prison avec sursis. Il lui est reproché d’avoir filmé la scène de violence dans laquelle sa compagne violentait la domestique. La publication de la vidéo sur les réseaux sociaux a été également l’une des raisons de sa condamnation. Notons que l’affaire fait grand bruit depuis quelques jours au Sénégal. Les images également avaient choqué l’opinion publique.

Réaction de l’oncle de la mise en cause

Il y a quelques jours, un des parents de la mise en cause était monté au créneau pour prendre la défense de la femme. Selon les propos de l’oncle rapportés par Seneweb, l’histoire ne se serait pas passée exactement comme racontée sur les réseaux sociaux. «L’histoire ne s’est pas exactement passée comme elle a été racontée par le mari de ma nièce. En réalité, il a tendu un piège à son épouse, afin qu’elle puisse aller en prison», avait-il confié au média sénégalais. «Nous sommes conscients qu’elle a été très violente, mais elle a été poussée à bout par son époux. Je vous apprends aussi qu’elle est la cinquième épouse du monsieur ; il a divorcé de quatre femmes», avait-il poursuivi.