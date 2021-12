L’espace ne cesse de devenir le terrain de jeu des milliardaires. Après les milliardaires américain Jeff Bezos et britannique Richard Branson, qui avaient effectué des voyages dans l’espace, c’est au tour d’un richissime japonais de s’offrir un tel voyage. Il s’agit en effet de l’entrepreneur milliardaire Yusaku Maezawa. Ce dernier âgé de 46 ans se rendra sur la station spatiale internationale (ISS) le mercredi 08 décembre 2021 en compagnie de son assistant Yozo Hirano.

Plusieurs activités sont prévues

Contrairement aux autres milliardaires, le voyage de Yusaku Maezawa se fera avec un vaisseau russe Soyouz. Le vol prendra départ du cosmodrome russe de Baïkonour au Kazakhstan et le vaisseau spatial sera piloté par le cosmonaute russe Alexandre Missourkine. Le voyage spatial du milliardaire japonais se fera en une douzaine de jours et plusieurs activités sont prévues à cet effet. Les deux touristes ont donc prévu de tourner sur l’ISS des vidéos qui seront mises en ligne sur la chaîne YouTube de Yusaku Maezawa. Par ailleurs, ce dernier a notamment prévu de jouer au badminton. Notons que cette mission spatiale sera entièrement organisée par l’agence spatiale russe Roscosmos et son partenaire américain Space Adventures. Pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’un civil se rend dans la station spatiale internationale (ISS).

En 2020, sa compagnie SpaceX, du milliardaire Elon Musk avait emmené plusieurs personnes sur l’ISS. Le voyage spatial de Yusaku Maezawa intervient aussi après ceux de Jeff Bezos et Richard Branson. Ce dernier était allé dans l’espace avec plusieurs autres personnes à bord d’un vaisseau de sa compagnie Virgin galactic. Le milliardaire américain y était allé à bord d’un vaisseau conçu par sa société Blue Origin.