L’agence spatiale américaine, la NASA, pense déjà à l’ère qui suivra celle de la station spatiale internationale (ISS). Pour cela, elle a fait appel à des sociétés privées dans le but de l’aider à mettre au point des stations spatiales privées. Dans ce cadre, la NASA a annoncé hier jeudi 02 décembre 2021 avoir signé un contrat avec trois compagnies privées dont Blue Origin du milliardaire américain Jeff Bezos.

Une somme est très inférieure à ce qui sera requis

Avec ce contrat, cette dernière se verra attribuer un montant de 130 millions de dollars. Le directeur général de la NASA, Bill Nelson, s’est réjoui de la signature de ces contrats dans un communiqué. « Nous nous associons avec les entreprises américaines pour développer des destinations spatiales que les gens pourront visiter, où ils pourront vivre et travailler » a-t-il déclaré. Par ailleurs, Blue Origin a fait savoir que cette somme est très inférieure à ce qui sera requis. Notons que les autres entreprises concernées sont Northrop Grumman et la compagnie privée de services spatiaux Nanoracks. Cette dernière contrairement à Blue Orign recevra un montant plus élevé de la part de la NASA, estimé à 160 millions de dollars. Quant à Northrop Grumman, elle recevra 125,6 millions de dollars de la NASA. Par ailleurs, un autre contrat de 140 millions de dollars avait été remporté, en 2020, par la société Axiom Space.

Pour rappel, ce projet de la NASA de développer des stations spatiales privées constitue un pas de plus réalisé en faveur de la commercialisation de l’espace. En outre, la station spatiale de Blue Origin développée avec l’entreprise américaine Sierra Space est appelée Orbital Reef. A terme, elle pourra être en mesure d’accueillir une dizaine de personnes venant de différents secteurs notamment les acteurs publics ou encore les touristes.