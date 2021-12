La Fédération Camerounaise de football (FECATOOT) a à sa tête, depuis ce samedi 11 décembre 2021, un nouveau président. Il s‘agit de Samuel Eto’o Fils. De nombreux défis et chantiers attendent le nouveau président de la FECAFOOT. Dans sa première déclaration, l’ancien attaquant de FC Barcelone, de l’Inter de Milan, Samuel Eto’O Fils a rassuré les acteurs du football camerounais qu’il respecterait les promesses qu’il a faites devant eux lors de la campagne.

«Je mesure l’honneur qui m’est fait et la tâche qui m’attend. Par ce vote, les délégués ont fait le choix de donner une chance au projet que j’ai présenté à tous les amoureux de notre sport à savoir redonner au football camerounais toute sa grandeur» a déclaré Samuel Eto’O Fils après son élection à la tête de la FECAFOOT. A l’ endroit des délégués qui l’ont porté à la tête de la Fédération camerounaise de football, il a fait la promesse de donner le meilleur de lui-même pour que «le drapeau du football camerounais flotte à nouveau au plus haut dans la compétition mondiale». «J’ai pris l’engagement de rassembler la famille du football, notre famille pour relever le défi d’un nouveau départ. Vous me connaissez, je tiens toujours mes promesses» a fait savoir Samuel Eto’O Fils.

Samuel Eto’O Fils en homme rassembleur

Tout juste après son élection comme président de la FECAFOOT, Samuel Eto’O Fils tend la main à ses adversaires. «Les délégués qui ne m’ont pas accordé leurs suffrages, qu’ils sachent que je respecte leur vote. Néanmoins, je leur tends la main pour qu’ils prennent toute leur place dans la dynamique de notre projet» a-t-il affirmé. A l’endroit des amoureux du football, il a déclaré que «ce 11 décembre est un grand jour pour le football camerounais». «Nous ouvrons un nouveau chapitre pour notre histoire sportive» a-t-il précisé.

Il faut signaler que de nombreux défis et chantiers attendent le nouveau président de la FECAFOOT tels que l’organisation de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (Can), l’assainissement et la modernisation du football camerounais, la construction de nouvelles infrastructures et la réorganisation des championnats locaux. Il a également fait la promesse de ramener les sponsors et les investisseurs dans le football camerounais.