L’ancien policier américain Derek Chauvin a plaidé coupable à des accusations fédérales d’avoir violé les droits constitutionnels de George Floyd. L’ancien officier de police de Minneapolis a comparu devant un tribunal fédéral mercredi matin pour changer son plaidoyer de culpabilité. Chauvin a été accusé d’avoir violé le droit de Floyd de ne pas être soumis à une force déraisonnable par un policier lorsqu’il a appuyé son genou gauche sur le cou de l’Afro-Américain et a maintenu son genou droit sur le dos et le bras de Floyd alors que ce dernier était allongé sur le sol, menotté et ne résistant pas.

L’accord de plaidoyer combinait les deux affaires fédérales dans lesquelles Chauvin a été inculpé. L’ancien officier a accepté de plaider coupable à un chef d’accusation fédéral pour usage excessif de la force contre le quadragénaire noir et à un chef d’accusation dans le deuxième acte d’accusation fédéral pour un incident de 2017 impliquant la retenue du cou d’un garçon de 14 ans. Le plaidoyer de Chauvin signifie qu’il ne subira pas de procès avec les trois autres anciens officiers, J. Alexander Kueng, Thomas Lane et Tou Thao en janvier. Le plaidoyer de culpabilité de Chauvin offre une opportunité pour lui d’être appelé comme témoin dans cette affaire.

Complicité de meurtre et d’homicide involontaire

Les anciens officiers sont accusés d’avoir privé Floyd de ses droits constitutionnels tout en agissant sous l’autorité du gouvernement lors de son assassinat en mai 2020. Kueng et Thao sont accusés de ne pas être intervenus et tous trois sont accusés de ne pas avoir prodigué de soins médicaux à Floyd, ce qui a entraîné son décès. Kueng, Lane et Thao attendent toujours leur procès pour complicité de meurtre et d’homicide involontaire dans le meurtre de George Floyd. Cette affaire a été reportée en 2022 en raison de la procédure fédérale.