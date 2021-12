En France, les élections présidentielles auront lieu dans quelques mois. Les principales formations politiques se préparent pour cette échéance. Depuis le début de ce mois, les français ont pu découvrir de nouveaux candidats. D’abord, le polémiste Eric Zemmour a annoncé qu’il est candidat pour «sauver» le pays. Dans une vidéo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux, le polémiste Eric Zemmour a clairement exprimé ses ambitions pour la France et affirmer qu’il était sur la ligne de départ en 2022.

Le week-end écoulé, le parti de l’ancien Président Nicolas Sarkozy a désigné son candidat. Et le choix a été portée sur l’ex-conseillère de l’ancien président français Jacques Chirac. « La droite républicaine est de retour » a réagit Valérie Pécresse, la candidate LR, après avoir été désigné par le parti pour porter le flambeau au cours de la prochaine élection présidentielle en France. L’actuel président Macron n’ a briguer la mandature suprême qu’une seule fois pour le moment. Il a encore la possibilité selon les textes juridiques en France retenter sa chance pour un second mandat.

Si pour certains, cela parait évident qu’Emmanuel Macron va rempiler, d’autres semblent estimer le contraire. Et dans son entourage même. Selon un conseiller du Président Emmanuel Macron qui est en contacte avec lui au quotidien, dont les propos ont été rapportés par Libération dans un article publié sur son site hier, Macron «n’a pas décidé d’être candidat.». Le conseiller dont l’idée n’est pas dévoilée dans la publication de Libération est allé jusqu’à affirmer qu’«il est possible qu’il ne se présente pas s‘il y a un énorme problème sanitaire.». Les prochains mois permettront de situer les uns et les autres sur la candidature ou non de Macron.