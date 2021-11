C’est fait. L’annonce était attendue par ses soutiens et le polémiste Eric Zemmour a déclaré qu’il est candidat pour les prochaines élections en France. Le polémiste qui fait parler de lui depuis de nombreuses semaines a mis un terme aux spéculations en affirmant clairement ses ambitions.

«Vous avez l’impression de ne plus être dans le pays que vous connaissez. (…) Le pays de Jeanne d’Arc ou de Louis XIV, le pays de Bonaparte et du Général de Gaulle (…). Vous avez compris (…) que la France n’était plus la France et que tout le monde s’en était aperçu», a affirmé M Zemmour dans la vidéo postée sur les réseaux sociaux. Comme à son habitude il a pointé du doigt l’immigration qui à l’en croire «aggrave tous» les problèmes en France. Dans son discours, Zemmour estime qu’il est temps de « sauver » la France

«Mes chers compatriotes, (…) comme vous, j’ai décidé de prendre notre destin en main. (…) Il n’est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. J’ai décidé de me présenter à l’élection présidentielle. (…) Vive la République, et surtout vive la France !», a affirmé le polémiste qui le week-end écoulé répondait par un doigt d’honneur à une passante qui lui avait fait le même geste. Par la suite, le polémiste qui fait parler lui en France ces derniers mois a fait son mea culpa suite au doigt d’honneur adressée à une passante.