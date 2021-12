Aubrey Drake Graham plus connu sous son nom de scène Drake n’est plus à présenter. Depuis plus d’une décennie, le rappeur-compositeur et acteur canadien a sorti de nombreux singles qui ont connu un succès remarquable. Le mois dernier, le nom de la star avait été cité après un drame survenu pendant un festival. Plusieurs personnes ont malheureusement perdu la vie et d’autres ont été blessés pendant festival Astroworld qui s’est tenu à Houston cette année.

Après le drame, une centaine de personnes dont les festivaliers et les parents des victimes ont déposés une plainte visant Drake, Travis Scott ainsi que Live Nation, Epic Records, Cactus Jack Records et Apple Music. 750 millions $ de compensation avaient été réclamés à Travis Scott, Drake et d’autres par les plaignants. Depuis hier lundi 06 Décembre, la presse parle à nouveau du chanteur canadien et ce n’est pas par rapport au drame Astroworld. En effet, Drake a relancé la guerre avec l’Académie du disque.

Ce lundi, Drake a demandé à ce que ses deux nominations dans la catégorie RAP pour l’Académie du disque et les Grammy Awards avec son album «Certified Lover Boy» soient retirées. Ce n’est pas la première fois que Drake se querelle avec l’Académie du disque. Le canadien a très souvent accusé l’Académie du disque de ne pas le traiter à sa juste valeur parce qu’il est noir. Selon nos sources, les motivations de cette décision ne sont pas connues mais elle aurait été prise avec son équipe. Les mêmes sources indiquent que les nominations de Drake ne figuraient plus sur le site des Grammy awards.