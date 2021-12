La Russie compte interdire aux Etats-Unis ainsi qu’à l’Otan la création de bases militaires dans les pays de l’ancien URSS et qui ne sont pas membres de l’organisation. C’est du moins l’une des choses contenues dans deux propositions de traités faites par la Russie dont l’objectif serait de limiter l’influence militaire américaine et de l’Otan.

On retient entre autre que ces deux textes sont appelés «traité entre les États-Unis et la Fédération de Russie sur les garanties de sécurité» et «accord sur les mesures pour assurer la sécurité de la Fédération de Russie et des États membres» de l’Otan.

« Des garanties de sécurité pour la Russie… »

Selon les confidences qui ont été faites par Sergueï Riabkov, le vice-ministre des Affaires étrangères lors de la présentation des documents à la presse, «il est essentiel que les garanties de sécurité pour la Russie soient couchées sur le papier et aient force de droit». L’officiel russe faisait également remarquer que les pourparlers dans le cadre pourraient commencer «dès demain, au sens propre du terme, samedi 18 décembre».

Les pourparlers à Genève

Selon le souhait formulé par Moscou, les négociations devraient avoir lieu Genève. En l’«absence totale de confiance» mutuelle, le «traité entre les États-Unis et la Fédération de Russie sur les garanties de sécurité» et «accord sur les mesures pour assurer la sécurité de la Fédération de Russie et des États membres» de l’Otan sont à en le vice-ministre des Affaires étrangères.