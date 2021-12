Les talibans en Afghanistan ont publié un décret qui interdit aux salons de coiffure de raser ou de tailler la barbe des hommes, ajoutant que de tels actes sont interdits dans l’Islam. Cette décision intervient quelques jours après que les dirigeants talibans afghans ont imposé des restrictions de voyage aux femmes. Voice of America a reçu une copie des instructions que le ministère de la Promotion de la vertu et de la Prévention du vice a émises cette semaine.

Un responsable taliban a partagé le décret original en langue pachtoune, cependant, son authenticité n’a pas été confirmée publiquement par la haute direction. Contacté par VOA, le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, n’a pas contesté l’authenticité de l’ordre, mais a déclaré qu’il « tentait toujours d’obtenir des informations » sur le décret. Le décret cite plusieurs versets du Coran et des hadiths, ou dictons, sur le fait de suivre tout ce que le prophète Mahomet a demandé aux musulmans de faire.

Les compagnons du prophète ne sont pas d’accord

« Se faire pousser la barbe est un acte naturel et la Sunna de tous les prophètes et de la charia islamique l’ont souligné à plusieurs reprises », indiquaient les instructions. L’ordonnance a été signée par le ministre de la promotion de la vertu et de la prévention du vice, Cheikh Muhammad Khalid Haqqani. « Se raser ou se tailler la barbe est interdit par décision unanime des érudits religieux. Les compagnons du prophète Mahomet, leurs disciples, leurs successeurs, les moudjahidines [saints guerriers] et autres érudits ne sont pas d’accord pour raser ou tailler la barbe », indique le décret.

« Donc, il est entendu que se raser ou se tailler la barbe est contre la nature humaine et que l’action est contre la charia islamique », selon l’arrêt. « Compte tenu de ce qui précède, tous les employés des salons de coiffure sont informés de garder à l’esprit la charia islamique et les injonctions islamiques tout en coupant les cheveux et en servant leurs clients ». Des responsables talibans ont déclaré que le groupe s’efforçait d’encourager les Afghans à adopter leur interprétation stricte de l’islam.

Les Afghans s’y appliquent déjà

« Les fonctionnaires devraient également essayer d’appliquer l’ordre poliment et en parlant au peuple afin que les compatriotes mènent leur vie conformément à leur religion, aux obligations islamiques et à la Sunna du prophète Mahomet », selon le décret. Cependant, les barbiers de Kaboul ont déclaré que de nombreuses personnes n’étaient pas disposées à se raser la barbe avant même que les talibans ne publient le décret. Un barbier d’un magasin de Kaboul a déclaré à VOA plus tôt en décembre qu’il ne faisait que 20 % de son activité précédente depuis que les talibans ont pris le contrôle de la ville.