Mauvaise nouvelle pour l’ancien président Jacob Zuma. La Cour constitutionnelle sud-africaine a en effet ordonné sa réincarcération ce mercredi 15 décembre 2021. Cette décision annule ainsi la liberté conditionnelle dont l’ancien chef de l’Etat bénéficiait suite à des problèmes de santé. L’ancien homme fort du pays retournera donc en prison pour terminer les 15 mois de prison qu’il purgeait.

Il avait été incarcéré en juillet 2021

Jacob Zuma purgeait en effet cette peine d’emprisonnement, après avoir refusé de témoigner face à une commission d’enquête pour une affaire de corruption qui avait eu lieu sous sa présidence entre 2009 et 2018. Condamné pour outrage à la justice, le septuagénaire avait été incarcéré en juillet 2021. Cependant, une intervention chirurgicale, ayant eu lieu en août 2021 lui avait permis de bénéficier d’une remise en liberté conditionnelle, au début du mois de septembre 2021. « Le placement en liberté conditionnelle pour raisons médicales de M. Zuma signifie qu’il purgera le restant de sa peine au sein du système pénitentiaire communautaire, où il devra respecter un certain nombre de conditions et sera soumis à supervision jusqu’à la fin de sa peine » avait déclaré la direction des services pénitentiaires dans un communiqué. Notons que la décision de la justice sud-africaine intervient après le rejet d’un recours de l’ex-chef de l’Etat par la Cour constitutionnelle en septembre.

Le prédécesseur de Cyril Ramaphosa estimait en effet que sa condamnation était excessive. Pour rappel, Jacob Zuma est visé par plusieurs chefs d’accusation. Son emprisonnement avait suscité la réaction de la population a déclenché les plus violences émeutes, jamais vues depuis la fin de l’apartheid.