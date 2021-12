Condamné hier à 10 ans de prison pour « complot contre l’autorité de l’Etat » et « blanchiment de capitaux », Joël Aïvo va t-il faire appel du jugement de la Criet? C’est la question posée récemment à Barnabé Gbago par le journal Le Matinal. L’avocat de la défense a répondu sans ambages: « Doit-on faire appel d’une telle décision? Le collège des avocats décidera de ce qu’il faut faire. Mais d’ores et déjà, les plaidoiries des avocats tendent à être prises comme du beurre. Est-il encore utile d’aller perdre son temps en appel ? » .

« Pourquoi faire compliquer quand on peut faire simple »

Quant à une possible grâce présidentielle pour son client, il explique que « des rumeurs tendent à l’accréditer ». Mais le Professeur de droit se demande pourquoi « faire compliquer quand on peut faire simple ». En effet, Patrice Talon est capable de gracier le constitutionnaliste. Mais va-t-il vraiment le faire? La réponse appartient à l’avenir. En attendant, un autre procès s’ouvre dans deux jours à la célèbre Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Celui de l’ex-ministre de la justice Reckya Madougou.

Elle est accusée de financement de terrorisme. Son avocat Me Agbodjo espère que « ce procès à venir permettra à Madame MADOUGOU d’être entendue de manière contradictoire et d’être confrontée à toute personne qui prétendrait avoir reçu d’elle, une quelconque somme d’argent pour attenter à la vie de qui que ce soit, ce qui n’est pas le cas. Elle l’a toujours dit et Jusqu’à aujourd’hui, il n’y a d’éléments factuels probants qui puissent prouver le contraire.»