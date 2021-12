Le rappeur américain Ye né Kanye West dans une longue interview accordé à un magazine pense qu’il sera « sans abri dans un an » après qu’il aurait transformé toutes ses propriétés « en églises ». La star du rap de 44 ans a construit un large portefeuille de propriétés grâce à sa carrière musicale lucrative, mais Kanye veut transformer ses maisons de luxe afin de lutter contre ce qu’il appelle « domination capitaliste ».

« Nous sommes sous la domination capitaliste, et cela nous tue. Il est temps de changer cela. Je vais être sans abri dans un an. Je vais transformer toutes les maisons que je possède en églises, cet orphelinat, et ce sera un endroit où tout le monde pourra aller » a déclaré le rappeur. Kanye a ensuite expliqué qu’il était en train de construire un orphelinat et que les produits de première nécessité devraient « toujours être disponibles ».

Un endroit où tout le monde peut aller

« Nous construisons cet orphelinat, et ce sera un endroit où tout le monde peut aller. Cela devrait être comme une communauté d’artistes. La nourriture devrait toujours être disponible », a ajouté l’artiste en s’adressant au magazine 032c. Les derniers efforts philanthropiques du rappeur, surviennent quelques semaines seulement après avoir fait don de 1 000 repas à l’association caritative pour les sans-abris, Los Angeles Mission.

Ye voulait sauver le monde

La star du rap aurait présenté un plan avec l’association juste avant les vacances de Thanksgiving pour lutter contre la faim. À l’époque, une source avait affirmé que le rappeur voulait « sauver le monde ». « Kanye n’y était jamais allé et voulait voir tout ce qui se passait. Il a parlé de sauver le monde et de la façon dont il avait toutes ces idées pour travailler avec LA Mission » avait confié la source.