Kemi Seba a récemment été désigné Leader d’opinion panafricaniste au Panafrican Awards, un évènement qui récompense les panafricains du monde ayant réussi à se distinguer et à contribuer à faire bouger les choses sur le continent. L’activiste franco-béninois qui était à Douala au Cameroun où se déroulait la cérémonie, le samedi 11 décembre, n’est pas reparti avec le prix. Il a demandé aux organisateurs en l’occurrence African Revival de garder la récompense bien au chaud pour lui, parce que les objectifs ne sont pas encore atteints. « C’est à la fin du bal qu’on paye les artistes » a t-il déclaré pour mieux illustrer ses propos.

«Je ne peux pas comprendre que pour des désaccords on jette au cachot quelqu’un au cachot…»

Le président de l’Ong Urgences panafricanistes a cependant profité de l’occasion pour s’exprimer sur la condamnation de Joël Aïvo à 10 ans de prison au Bénin. « Dans mon pays (un opposant qui se nomme Joël Aïvo vient d’être incarcéré pour 10 ans). Je n’ai pas d’accointance idéologique ou politique avec ce dernier. Mais je ne peux pas comprendre que pour des désaccords on jette au cachot quelqu’un, au lieu de le combattre sur le terrain des idées » a déclaré Kemi Seba. Pour lui, tant que la liberté d’expression sera toujours réduite jamais nos populations ne pourront avancer. Il faut dire que l’opposant, en plus des 10 ans de prison doit solder une amende de 45 millions francs CFA.

La Cour a reconnu le Professeur coupable de blanchiment de capitaux et de complot contre la sûreté de l’Etat. Quant à ses coaccusés, Boni Saré Issiakou et Ibrahim Bachabi Moudjaïdou, la CRIET a prononcé contre chacun une peine d’emprisonnement ferme de 10 ans avec une amende de 5,7 millions de francs CFA. La seule bonne nouvelle du procès est le comptable du Professeur Joël Aïvo, Alain Gnonlonfoun qui a été purement et simplement acquitté par la CRIET. Il recouvre ainsi sa liberté.