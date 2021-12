C’est une bonne nouvelle qui ravira certainement les fans de la star de téléréalité américaine, Kim Kardashian. En effet, la femme d’affaire âgée de 41 ans a réussi son 1er examen de droit. C’est sur le réseau social Twitter qu’elle a donné la nouvelle, hier lundi 13 décembre 2021. Il s’agit en effet d’une bonne nouvelle pour l’ex-épouse du rappeur Kanye West, qui avait déjà trois fois échoué à cet examen.

« C’était pratiquement impossible »

« Sachez que ça n’a pas été facile pour moi. J’ai échoué à cet examen trois fois en deux ans, mais je me suis accrochée à chaque fois et j’ai étudié encore plus » a-t-elle laissé voir sur la plateforme. Notons qu’il s’agit d’un examen pour les personnes ne disposant pas de diplômes universitaires. Kim Kardashian, dans son cas avait suivi des cours de droit à l’université Pierce College de Los Angeles. Cependant, elle n’avait pas de diplôme. «De grands avocats m’ont dit que c’était pratiquement impossible, et bien plus difficile que de faire une école de droit traditionnelle», a ajouté Kim Kardashian, tout en mettant l’accent sur le fait que «c’était (sa) seule option» pour devenir avocate. Depuis quelques années, la star de télé réalité nourrit le rêve de devenir avocate et a commencé à défendre plusieurs cas, avec l’aide d’autres avocats.

Pour rappel, cette nouvelle intervient dans un contexte où Kim Kardashian est en plein divorce avec son époux et rappeur américain Kanye West. Ces derniers temps, celui-ci semble s’être montré favorable pour revenir avec sa femme. Lors d’un podcast Drink Champs, il avait notamment déclaré à propos de son divorce que Kim Kardashian: « reste ma femme, ce n’est pas une paperasse ».