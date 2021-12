Triste nouvelle pour le monde de la culture africaine en général et pour les fans de la musique congolaise en particulier. Un célèbre artiste congolais qui a fait danser des générations grâce à sa musique qui était jouée dans les bars et maquis en Afrique s’est éteint hier. Il s’agit de l’artiste et musicien congolais « Général Defao». Il s’est éteint à quelques jours de son 63ème anniversaire.

Le monde de la culture congolaise est en deuil. Un célèbre artiste du pays est décédé dans la journée d’hier au Cameroun plus précisément à Douala, la capitale économique du pays de Paul Biya. Alors qu’il devait fêter son 63è anniversaire le 31 décembre prochain, l’artiste et musicien congolais « Général Defao» a poussé son dernier souffle dans un hôpital à la suite d’un malaise selon nos informations. Venu au Cameroun la semaine dernière pour ce qu’il sait faire le mieux, le « Général Defao» était diabétique.

Selon nos informations, le « Général Defao» s’est senti mal après son arrivée au Cameroun. A la suite de son malaise, l’artiste congolais a été transporté vers l’hôpital Laquintinie de Douala sans assistance familiale selon nos informations. Après un appel du patron de l’hôpital, l’artiste aurait reçu le soutien de la communauté congolaise présente sur le sol camerounais. Malheureusement, le « Général Defao» ne s’en est pas sorti. Des médias congolais ont indiqué qu’il aurait contracté le coronavirus au Cameroun et était dans le coma.