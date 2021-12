A l’heure où les groupes djihadistes ont élu domicile dans plusieurs pays limitrophes du Bénin, le gouvernement s’active pour prévenir la menace. Alors qu’il était hier au parlement pour défendre le budget de son ministère, le ministre délégué en charge de la défense Fortunet Alain Nouatin a dit aux députés que le gouvernement avait entrepris d’adapter son outil de défense aux nouvelles formes de menaces en engageant des réformes structurelles profondes dans l’armée.

Les trois défis majeurs à relever en 2022

Celles-ci conduisent à la redéfinition des missions des Forces armées, et au réaménagement du maillage territorial pour les unités. Dans cette dynamique, Fortunet Alain Nouatin annonce pour 2022, le renforcement des liens Armée-Nation, le renforcement des capacités opérationnelles des Forces armées béninoises et l’optimisation du fonctionnement des services de défense. Des objectifs qui sont aussi des défis majeurs que l’autorité entend bien relever.

Le budget défendu par le ministre est de 60.609.567.000 de Fcfa

Notons que les nouvelles menaces à la sécurité du Bénin sont nombreuses. Il y a les crises politiques, la recrudescence des activités des groupes terroristes et les risques importants de catastrophes naturels créés par les changements climatiques dans la sous-région.

Le budget défendu par le ministre de la défense pour 2022 est de 60.609.567.000 de Fcfa soit une augmentation de 6.567.197.000 Fcfa par rapport à celui de cette année. Il servira à assurer en permanence la couverture et la protection des espaces nationaux terrestre, aérien et maritime et à l’amélioration des performances des structures du ministère aux niveaux central et opérationnel.