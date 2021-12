Entre le Canada et la Chine ce n’est pas l’amour fou depuis l’arrestation de la dirigeante de Huawei, sur ordre des USA. Même si cette dernière a été depuis libérée, en contrepartie de la libération de ressortissants canadiens, la tension est loin d’être apaisée. Dans une interview à la chaîne Global Television, le premier ministre canadien Justin Trudeau a avertit ses compères occidentaux sur une menace qui pèse sur les démocraties.

« Nous devons mieux travailler pour résister ensemble et empêcher la Chine de jouer sur nos divisions, les uns contre les autres… Nous nous faisons concurrence et la Chine nous joue très intelligemment les uns contre les autres dans un marché ouvert » a avertit le premier ministre canadien. Il y a quelques semaines, les agences de renseignement du pays avaient averti d’une menace venant de Chine.

Les renseignements avaient en effet parlé d’un effort de la Chine d’influencer les informations et les médias au Canada. Pour eux, la Chine fait usage de moyens « plus sophistiqués, fréquents et insidieux ». « Compte tenu de la riche composition multiculturelle du Canada, les États étrangers peuvent essayer d’exploiter ou de contraindre les individus au sein des communautés pour aider à influencer à leur avantage ce qui est rapporté par les médias canadiens. » avait affirmé le porte-parole du SCRS, John Townsend