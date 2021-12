Deux ans environ déjà que le coronavirus a mis le monde au ralenti. En dépit des différents traitements et les vaccins qui se développent de jour en jour, le virus demeure actif et se mute en différent variants dont l’omicron domine aujourd’hui les infections. Au début de la pandémie, de nombreuses personnes avaient espéré que le virus allait être neutralisé une fois de bon après que les vaccins seraient développés. Très vite, beaucoup ont compris qu’on devrait apprendre à vivre avec et c’est ce qui est en train de se dessiner.

Chez les scientifiques également l’espoir d’un pays avec zéro Covid, a fini par s’estomper. « Tout le monde a cessé de parler de se débarrasser de Covid », a déclaré le Dr Elizabeth Halloran, épidémiologiste au Fred Hutchinson Cancer Research Center de Seattle, à propos de ses collègues chercheurs. « Cela ne va pas disparaître, et cela signifie que cela va être endémique », a-t-elle ajouté. Désormais, la plupart des scientifiques s’attendent à ce que le virus circule indéfiniment avec un nombre de cas plus faible et plus prévisible, un statut connu sous le nom d’endémicité.

Le coronavirus restera-t-il un risque pour la santé ?

Cela ferait du coronavirus comme de nombreux autres virus avec lesquels l’humanité a appris à faire face, comme la grippe. Il reste cependant difficile de savoir si le coronavirus restera un risque pour la santé plus important que les autres virus respiratoires endémiques. Il y a certaines indications que les gouvernements et les responsables de la santé publique fonctionnent déjà avec cette idée en tête. La dernière vague du variant omicron a non seulement rappelé que le coronavirus est toujours en train de muter de manière inattendue, mais aussi un panneau indicateur.

« Il me semble qu’il est presque inévitable que vous soyez infecté »

Avec le coronavirus qui devrait devenir incontournable, et compte tenu de la vitesse à laquelle le variant omicron se propage, certains experts en maladies infectieuses pensent maintenant que presque tout le monde pourrait être infecté au cours de sa vie. « Il me semble qu’il est presque inévitable que vous soyez infecté », a déclaré le Dr Francis Riedo, médecin spécialiste des maladies infectieuses à EvergreenHealth, un système hospitalier de Kirkland, Washington. « La vraie question est de savoir à quel point cette infection va être grave, » a-t-il ajouté.