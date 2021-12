Le chef de l’Eglise catholique, le pape François, a abordé le cas des migrants, lors de sa visite à Chypre. En compagnie des migrants avec qui il a prié dans l’église catholique de Nicosie, l’évêque de Rome s’est exprimé sur le sort traversé par ces derniers qui quittent leur continent.

« Nous assistons à un esclavage universel »

« En vous regardant je pense à tous ceux qui sont rejetés, torturés… Il faut ouvrir les yeux maintenant » a déclaré le pape François avant d’ajouter : « Nous nous lamentons quand nous relisons les histoires des camps du siècle dernier, ceux des nazis, ceux de Staline, et nous nous lamentons en disant ‘comment cela a-t-il pu arriver ?’ Frères et sœurs, cela arrive aujourd’hui, sur les côtes, près de chez nous, des ponts de l’esclavage ». Il n’a pas manqué de souligner l’indifférence avec laquelle le monde assiste aux atrocités subies par les migrants. « Nous assistons à un esclavage universel, nous regardons ce qui se passe, mais le pire c’est que nous nous y habituons (…) L’esclavage et la torture, c’est l’histoire de cette civilisation développée que nous appelons l’Occident » a-t-il poursuivi.

Notons qu’au cours de cette prière, le successeur de saint Pierre a écouté des récits de migrants. « Je suis quelqu’un de blessé par la haine, la haine une fois vécue ne peut être oubliée. Elle m’a changée. Je suis blessé par le manque d’amour qui me fait sentir inférieur aux autres, indésirable, un fardeau » a notamment dit Maccolins un migrant venu du Cameroun.