Depuis quelques jours, le nouveau variant Omicron apparu en Afrique du Sud, fait la une de la presse internationale. En effet, après avoir détecté plusieurs cas dans le pays, les scientifiques ont signalé l’évolution de la situation, qui devient de plus en plus préoccupante. Par ailleurs, comme caractéristiques du nouveau variant, on peut noter sa forte transmissibilité.

« Les signaux concernant la gravité sont un peu encourageants »

Suite à ces informations, l’immunologue et conseiller de la Maison-Blanche sur la crise sanitaire, Anthony Fauci, s’est montré plus rassurant sur le sujet. Même s’il a reconnu que le variant Omicron est plus contagieux que le variant Delta, il a indiqué que la situation ne serait pas aussi grave qu’elle le paraît. « Mais jusqu’ici, même s’il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives, on ne dirait pas qu’il présente un haut degré de gravité » a-t-il fait comprendre hier dimanche 05 décembre 2021 dans une interview accordée au média américain CNN. Il a ajouté que : « Jusqu’ici, les signaux concernant la gravité sont un peu encourageants ». Anthony Fauci a cependant évoqué le cas de l’Afrique du Sud, où « Omicron se transmet davantage ».

Il faut dire que les choses se compliquent en Afrique du Sud, puisque le taux d’incidence a augmenté dans le pays, passant de 10 à 160 cas pour 100 000 personnes, en près d’une semaine. Avec une population juvénile importante, les chercheurs ont indiqué que l’augmentation d’hospitalisations ainsi le nombre de cas graves pourraient commencer dans les semaines à venir.