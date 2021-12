L’armée française poursuit son désengagement militaire au Mali. En effet, hier mardi 14 décembre 2021, la force antidjihadiste Barkhane a officiellement remis à l’armée malienne le camp de Tombouctou. Après avoir échangé une poignée de main, le chef de l’opération Barkhane au Mali, le général Etienne du Peyroux a offert de façon symbolique une grande clé en bois.

150 soldats français restent toujours à Tombouctou

A cette occasion, le capitaine Florian, qui était aux commandes de la base avant la passation, a déclaré : « C’est une page qui se tourne. Mais la mission continue. Mes soldats et moi allons continuer notre mission au Mali ». Le général du Peyroux a de son côté fait savoir que la France restera au Mali d’une autre façon, tout en soulignant que « c’est finalement le but de l’opération Barkhane : de permettre au Mali de prendre son destin en main (…) mais toujours avec du partenariat ». Notons que près de 150 soldats français restent toujours à Tombouctou. Par ailleurs, cela intervient après un désengagement militaire qui a commencé par Kidal et Tessalit. Ce retrait intervient dans le cadre de la réorganisation du dispositif militaire français annoncée au cours du mois de juin dernier.

Pour rappel, Barkhane totalise près de neuf années de présence ininterrompue dans cette localité au nord du Mali. Des trois régions (Tessalit, Kidal et Tombouctou) on compte 425 soldats français qui sont partis. Selon les précisions de Laurent Michon, commandant de la force Barkhane, le nombre de soldats français passera « d’environ 5.000 militaires à l’été 2021 » à « environ 3.000 à l’été 2022 ».