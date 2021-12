Les maux observés en ligne, comme le cyberharcèlement s’invitent dans le tout nouveau métavers de Facebook (Meta), Horizon Worlds. En effet, une femme a récemment signalé avoir été tripotée par l’avatar d’un inconnu, dans cet univers en réalité virtuelle. D’après l’accusatrice, les faits se sont déroulés au cours du mois de novembre dernier.

« Il y avait également d’autres personnes qui soutenaient ce comportement »

L’information a été donnée par elle-même, dans une publication sur la page officielle d’Horizon Worlds. Elle a confié avoir été agressée sexuellement au moment où elle prenait part à une séance de bêta-test avant le lancement officiel de Meta. « Le harcèlement sexuel est déjà quelque chose de grave en ligne, mais être en réalité virtuelle ajoute de l’intensité à ce type d’événement. Je n’ai pas seulement été pelotée hier soir, il y avait également d’autres personnes qui soutenaient ce comportement, et m’ont fait me sentir isolée dans cet espace » a-t-elle déclaré. Après avoir signalé l’incident à Meta, le vice-président d’Horizon Worlds, Vivek Sharma, a fait part de son indignation. Pour lui, c’est un « accident absolument malheureux ». Il a toutefois estimé qu’il s’agit d’un « retour d’expérience utile », afin d’« optimiser et rendre facile d’accès nos dispositifs de sécurité ».

Les services de modération d’Horizon Worlds ont, cependant, indiqué qu’elle n’avait pas activé les paramètres pour empêcher cette agression d’arriver. D’après eux, elle n’a pas activé les « dispositifs de sécurité ». Notons que ces derniers temps, le métavers s’était beaucoup plus fait remarquer en ce qui concerne les gros achats faits par des investisseurs. Dans celui de Sandbox, un individu avait acheté une parcelle située à proximité de celle du rappeur américain Snoop Dogg à 458 038 dollars.