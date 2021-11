Le monde du Métavers attire de plus en plus de personnes qui sont prêtes à y débourser des fortunes. En effet, un yacht virtuel a été vendu dans le jeu vidéo The Sandbox, à 149 Ethereums (ETH) soit 650 000 dollars en provenance de la compagnie Republic Realm. Le bateau comporte plusieurs salons, un jacuzzi et quatre étages.

Le métavers de la plateforme Sandbox est toujours en développement

Il faut dire que ce n’est pas la première fois qu’un achat d’un montant élevé est réalisé par une plateforme de Métavers. En effet, sur une entreprise concurrente à The Sandbox, nommée Decentraland, une parcelle virtuelle de terrain avait été négociée pour 2,43 millions de dollars. Le nouveau propriétaire est un « groupe immobilier virtuel » qui est une filiale de l’entreprise cotée en bourse Token.com. Notons que le métavers de la plateforme Sandbox est toujours en développement. Actuellement en période de test, 5000 joueurs avaient été choisis afin de découvrir ce monde virtuel. Par ailleurs, d’autres ventes avec d’énormes montants à la clé pourraient encore avoir lieu. Cela correspond d’ailleurs à Republic Realm qui est spécialisé dans la commercialisation des produits virtuels de luxe.

Parmi ceux-ci, on retrouve des îles privées des jet-skis, des hélicoptères et des villas. Pour rappel, The Sandbox connait une popularité grandissante. En conséquence, cela lui vaut d’être scrutée par plusieurs célébrités telles que le producteur Deadmau5, le rappeur Snoop Dogg et d’importantes sociétés comme Adidas, Atari et Binance.