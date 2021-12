Le monde du métavers attire de plus en plus de gros investisseurs. En effet, une grosse vente a eu lieu sur Alpha, le métavers de la plateforme The Sandbox. Il s’agit d’une parcelle virtuelle et voisine au célèbre rappeur américain Snoop Dogg qui a été vendue à 70 903 SAND (la monnaie virtuelle de The Sandbox) soit 458 038 dollars, le 03 décembre 2021.

86,56 millions de dollars investis seulement sur The Sandbox

L’achat a été fait sur la plateforme OpenSea, suite à une vente aux enchères. Le nouvel acquéreur, dénommé Andie Sparkle a donné l’information sur son compte Twitter. Après avoir vu son post sur le réseau de l’oiseau bleu, Snoop Dogg a décidé de mettre en avant la nouvelle acquisition, en retweetant le message d’Andie Sparkle. « Ne serais-tu pas mon voisin ? » a-t-il ajouté. Notons que 86,56 millions de dollars ont été investis seulement sur la plateforme The Sandbox. Snoop Dogg avait, entre-temps, été contacté par ce dernier afin de faire la promotion de son métavers. Selon un membre du conseil administratif de la société, le rappeur avait vite répondu par l’affirmative. Depuis, ce temps, l’artiste est devenu un propriétaire dans le métavers de The Sandbox, tout comme plusieurs entreprises telles que : Softbank, Binance ou encore Adidas.

Pour rappel, cette vente de parcelle de terrain estimée à plus de 450 000 dollars intervient suite à une autre. En effet, un yacht virtuel a été vendu, toujours sur la plateforme The Sandbox, à 650 000 dollars (149 Ethereums). La vente avait eu lieu sur la plateforme de la compagnie Republic Realm. Le bateau comporte plusieurs salons, un jacuzzi et quatre étages.

👀 Won’t u be my neighbor. https://t.co/A3JdUrDEkj — Snoop Dogg (@SnoopDogg) December 3, 2021