Donald Trump est l’un des présidents américains qui a marqué son pays. Après avoir passé quatre années à la tête du pays, le magnat de l’immobilier a perdu les élections face à son challenger le démocrate Joe Biden. Pendant de nombreuses semaines, Trump a rejeté les résultats des élections et a introduit des recours par le biais de ses conseils pour annuler des voix dans certains états.

Son challenger Joe Biden a été déclaré définitivement vainqueur des élections malgré toutes les offensives de Donald Trump. Plusieurs dirigeants mondiaux à l’époque avait adressé leurs félicitations au nouveau président élu des Etats-Unis. Certains ont attendu que tous les recours soient vidés avant d’adresser leurs messages, d’autres l’ont fait plus tôt rapidement. Au cours d’une interview publiée ce vendredi 10 Décembre, l’ancien Président américain Donald Trump a critiqué Benjamin Netanyahou.

Donald Trump n’a pas été tendre avec l’ancien dirigeant israélien. Evoquant les félicitations de Netanyahou à Biden après sa victoire, Trump a estimé que l’ancien premier ministre israélien a été très rapide. « Il a été très rapide. Plus rapide que la plupart des autres. Je ne lui ai plus parlé depuis. Qu’il aille se faire voir », lance un Donald Trump qui a visiblement une dent contre l’ex-dirigeant israélien. Trump a également déploré le « manque de loyauté » de Netanyahou et a affirmé qu’il a sauvé Israël de la destruction