Le président français Emmanuel Macron compte visiblement revoir la coopération avec les peuples africains sur le plan financier et économique dans un contexte où la plupart des économies de ces différents pays sont négativement impactées par la pandémie relative au Covid-19. Selon une annonce qui a été faite par l’actuel patron de l’Elysée, un « New deal » économique et financier avec l’Afrique sera négocié très bientôt au cours d’un sommet sous la présidence française de l’Union européenne.

Il s’agira d’une rencontre qui aura lieu les 17 et 18 février à Bruxelles et qui rassemblera l’Union Européenne et l’Union Africaine. Selon l’appel lancé par Emmanuel Macron, l’objectif est de « refonder un New Deal, économique et financier avec l’Afrique pour aller au bout de cette solidarité à l’égard des Africains en rappelant qu’entre 2020 et 2025, il y a 300 milliards d’euros de besoins de financement pour les économies africaines, car elles ont des conséquences économiques et financières de la Covid 19 à gérer ».

L’UE doit porter une stratégie commune avec l’Afrique selon Macron

« L’Europe doit dans les instances internationales porter une stratégie commune avec l’Afrique, pour permettre cette solidarité », a ajouté le président pour justifier ses assises convoquées pour le mois de février. Il a également appelé à la réactualisation du mécanisme d’investissement solidaire à l’égard du continent africain.