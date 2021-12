La journée au cours de laquelle les droits de l’homme ont été célébrés au Niger s’est soldée par des arrestations. Ce sont au total cinq membres de la société civile qui ont été arrêtés par les forces de l’ordre nigériennes, à Niamey, le vendredi 10 décembre 2021. Suite à ces interpellations, onze ONG dont la Fédération internationale des droits Humains (FIDH), Avocats sans frontières, Tournons La Page et Agir ensemble pour les droits humains ont exigé, hier samedi 11 décembre 2021, qu’ils soient libérés.

Une caravane citoyenne de la démocratie organisée par le TLP-Niger

Le français arrêté est Mathieu Pourchier, un employé d’Agir Ensemble pour les droits humains. Selon un communiqué des ONG, ce dernier et quatre militants de Tournons la Page (TLP) Niger, à savoir : Hima Hamani, Moubarack Habou, Biliyaminou Idi et Armadan Moussa « ont été arrêtés et ont passé la nuit en garde à vue à Niamey ». D’après les explications des ONG, le vendredi, une caravane citoyenne de la démocratie organisée par le TLP-Niger avait pour but de « sensibiliser les populations de Niamey sur le respect des droits fondamentaux et les bienfaits d’un système démocratique ». Concernant Mathieu Pourchier, les motifs de son arrestation restent flous.

Les ONG ont indiqué qu’il avait été arrêté par « quatre policiers en civil alors qu’il circulait à moto ». Dans le communiqué, toutes les ONG ont exhorté les autorités du Niger à « libérer immédiatement » les personnes arrêtées et « mettre un terme à toute pratique de harcèlement contre les membres de la société civile ».