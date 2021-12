Dans le cadre de la célébration de la fête de la nativité, l’ancien ambassadeur du Bénin et candidat recalé aux dernières présidentielles d’avril 2021, Moïse Kérékou a, dans une publication sur sa page Facebook, dit avoir une pensée particulière pour les enfants de Joël Aïvo et Reckya Madougou , récemment condamnés à de lourdes peines par la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).

« Nous sommes à quelques minutes de Noël. C’est l’occasion de communier avec tous les chrétiens du Bénin et du monde autour de la Nativité et du Salut qu’elle symbolise pour l’humanité entière. Les enfants en général et les orphelins en particulier sont spécialement à l’honneur» a déclaré, ce vendredi 24 décembre 2021, Moïse Kérékou à quelques heures de la célébration de la Nativité sur sa page Facebook. «Le contexte dans lequel nous célébrons la Noël est difficile pour de nombreuses familles béninoises affligées. Certains enfants, en effet, ne pourront pas bénéficier de la présence et de cadeaux de leurs pères et mères. J’ai une pensée particulière en cette nuit sacrée, aux enfants de Joël Aïvo, Reckya Madougou, des exilés, détenus politiques et autres compatriotes en situation difficile» a exprimé l’ancien ambassadeur à l’endroit des enfants de Joël Aïvo et Reckya Madougou.

«Au nom de tous ces enfants innocents, la Nation doit se réconcilier avec elle-même ! Au-delà des débats partisans et de toutes controverses, une nation n’existe qu’à travers ses enfants, relève de demain. Que Noël 2021 sonne la fin de la souffrance de tous ses enfants et les retrouvailles des familles séparées» a-t-il fait savoir. «Je vois au firmament une nouvelle étoile de Bethléem annonciatrice d’une grande réconciliation nationale, de paix et d’unité pour relever ensemble ,avec tous les Béninois du nord, du sud ,de l’ Est à l’Ouest, et aussi de la diaspora, les défis qui se posent à notre chère nation» a écrit Moïse Kérékou. «Que Dieu et les mânes de nos Ancêtres nous viennent en aide» poursuit-il.