Le chef de l’Église catholique romaine, le pape François, est arrivé en Grèce samedi pour une visite de trois jours, après une visite de deux jours en Chypre. Selon les catholiques grecs, cette visite du souverain pontife rapprochera les églises orientale et occidentale, ce qui n’est pas de l’avis d’un prêtre orthodoxe qui s’en est pris au Pape. Alors que le pape entrait samedi à l’archevêché orthodoxe d’Athènes, le prêtre grec orthodoxe âgé a crié « Pape, tu es un hérétique » et a été emmené par la police.

Une vidéo de l’incident montrait l’homme, vêtu d’une robe noire et d’un chapeau noir et portant une longue barbe blanche, criant les mots en grec à l’extérieur du bâtiment avant que la police ne l’emmène. Des témoins ont déclaré qu’il avait crié aussi fort pour que le pape l’entende. L’homme semble être tombé lors de son enlèvement et a été soulevé par la police. Pour rappel, le christianisme s’est divisé en églises catholique romaine et orthodoxe orientale en 1054, ce qui est appelé le Grand Schisme, et pendant des siècles, les relations ont été difficiles entre les deux Eglises.

« Les préoccupations du monde nous ont empoisonnés »

Dans son adresse à l’archevêque Béatitude Ieronymos II, le pape argentin a demandé pardon au nom de l’Église catholique romaine pour sa part de responsabilité dans la rupture. « Tragiquement, plus tard, nous nous sommes séparés. Les préoccupations du monde nous ont empoisonnés, les mauvaises herbes de la suspicion ont augmenté notre distance et nous avons cessé de nourrir la communion », a déclaré François à Ieronymos, qu’il a rencontré lors de son premier voyage en Grèce en 2016.

« Vous avez le courage et la sincérité d’examiner les échecs »

« Je ressens le besoin de demander à nouveau le pardon de Dieu et de nos frères et sœurs pour les erreurs commises par de nombreux catholiques », a déclaré l’évêque de Rome. Lors d’une visite en 2001 en Grèce, le pape Jean-Paul II avait déjà demandé pardon pour le rôle des catholiques dans la rupture. « Nous pensons que vous avez le courage et la sincérité d’examiner les échecs et les omissions de vos pères », a déclaré Ieronymos II au pape. « Entre ceux qui veulent être appelés frères chrétiens, le meilleur langage est, et sera toujours, l’honnêteté », a-t-il ajouté.