Le président Patrice Talon a présenté ses vœux à la nation ce 31 décembre 2021 dans une vidéo publiée sur les canaux digitaux de la présidence de la République. « A toutes et à tous, je souhaite une bonne santé et davantage de réussite dans la vie. Bonne année » l’entend-on dire à la fin de l’enregistrement. En s’intéressant globalement au message, on note que 2022 sera l’année de l’augmentation des salaires des agents de l’Etat et de la solidarité.

« Nous investirons dans divers secteurs productifs pour créer davantage d’emplois «

« En 2022, nous allons relever les salaires des travailleurs autant que nous investirons dans divers secteurs productifs pour créer davantage d’emplois et de richesses au profit de tous » a déclaré Patrice Talon. Il a ensuite parler des quelque 20 milliards de Fcfa que l’Etat est en train de distribuer à un « grand nombre de nos petites et moyennes entreprises formelles et informelles ainsi qu’à leur personnel pour atténuer les impacts économiques de la pandémie ».

C’est l’expression de la solidarité de l’Etat à l’égard de chacun selon le locataire de la Marina. Inutile de rappeler que c’est cette année que l’ex-homme d’affaires a été élu pour un second mandat de 5 ans. Il promet quitter le pouvoir en 2026.