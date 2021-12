La légende brésilienne du football Pélé est de retour à l’hôpital pour subir un traitement pour une tumeur du côlon. Il est dans un état stable et l’hôpital Albert Einstein de Sao Paulo, où il séjourne, a annoncé mercredi qu’il devrait sortir dans les prochains jours. « Le patient est stable et il est prévu qu’il sera libéré dans les prochains jours », indique le communiqué. Il n’a donné aucun détail sur la gravité de sa tumeur ni sur l’évolution du traitement. Pelé avait subi une intervention chirurgicale pour retirer une tumeur du côlon en septembre et a passé près d’un mois à l’hôpital.

Le triple vainqueur de la Coupe du monde de 81 ans a déclaré à l’époque qu’il devrait subir une chimiothérapie. Son assistant Pepito Fornos a déclaré à l’AP qu’il suivait des séances de chimiothérapie pour traiter la tumeur découverte lors d’examens de routine fin août. Selon la note de mercredi de l’hôpital, il « poursuit » désormais son traitement. Pelé a souffert d’une série de problèmes de santé ces dernières années. La chirurgie de la hanche lui a laissé des douleurs récurrentes et il ne peut plus marcher sans aide.

Il allait bien et se sentait mieux

Quelques semaines seulement avant que la pandémie du coronavirus ne frappe le Brésil l’année dernière, son fils a déclaré que l’ancien joueur de Santos et de New York Cosmos était déprimé, ce que Pelé a nié plus tard. Pelé, qui est le seul joueur à avoir remporté la Coupe du monde à trois reprises et est le meilleur buteur de tous les temps du Brésil avec 77 buts en 92 matchs, a déclaré sur Twitter le mois dernier qu’il allait « bien » et qu’il se sentait mieux.